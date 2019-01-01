قرقاش : مقاطعة قطر في 2019 مستمرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رجح وزيرُ الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية دكتور أنور قرقاش استمرارَ مُقاطعة قطر عام 2019 بسببِ سياسة الدوحة التي قال إنها لم تتغير. وقال قرقاش في تغريداتٍ على تويتر إن مقاطعةَ قطر مُستمرة في 2019 لأنها مرتبطة بتغييراتٍ واجبة في توجهاتِ الدوحة التي وصفها بالمُخربة، وسيستمر الفشل القطري في فكِ الإجراءات المُتخذة ضدها برغمِ الكلفةِ الباهظة.

وأضاف قرقاش أن "الموقف القطري يحركه الأمير السابق، وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها الحالي". أما عن اليمن، فأكد أن التحالف العربي في موقع أفضل، وأن العام الجديد سيشهد انفراجات في الأزمة اليمنية، مقابل تضعضع موقف الحوثي، إلا أنه أكد أن الطريق ما زال وعراً. وقال: "المسائل اليمنية لا بد من أن يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلاً".

إلى ذلك، أشار قرقاش إلى أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخماً مقابل المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة. وختم قائلاً: لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية، ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية، ودوره أكبر حضورا بعكس السنوات الماضية".

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