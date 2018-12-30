تونس تنقذ عشرات المهاجرين شرقي البلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام حرس السواحل التونسي، بإنقاذ 45 مهاجرا غير قانوني، بعد تعطل القاربِ الذي كان يقلهم قبالة سواحل قرقنة شرقي البلاد.



وفي مطلع أغسطس الماضي، سمحت السلطات التونسية برسو سفينة الشحن "ساروست 5" وإنزالِ أربعين مهاجرٍ غير قانوني منها "لأسباب إنسانية"، بعد أن أمضوا أياما في البحر.



وقال المتحدث باسم حرس السواحل العقيد حسام الدين الجبابلي:"تم صباح اليوم (الأحد) بسواحل جزيرة قرقنة (شرق) إنقاذ 45 مهاجرا بعد أن تعطل قاربهم وهم في صحة جيدة".

ونقلت فرانس برس عن الجبابلي قوله إن "غالبية المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء ومن بينهم امرأتان حاملتان وجزائريان، وقد تم التنسيق مع الهلال الأحمر التونسي لإيوائهم".

وانطلق المهاجرون من السواحل الليبية وكانوا في اتجاه السواحل الأوروبية، وفقا للمتحدث.

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