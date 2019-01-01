بالأرقام.. السفن التي منعها الحوثيون من دخول اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، احتجزت أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، ومنعتها من الدخول إلى مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت اللجنة، أن الميليشيات احتجزت هذه السفن ومنعتها من الدخول إلى ميناء الحديدة والصليف، خلال الفترة من مايو 2015م إلى ديسمبر 2018م، منها 34 سفينة تلفت حمولتها بعد أن احتجزتها المليشيات لأكثر من 6 أشهر.

وبحسب اللجنة العليا للإغاثة فقد استهدفت الميليشيات 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية في المباشر في البحر الأحمر، كما احتجزت ونهبت 697 شاحنة إغاثية، في كلٍ من الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، كان آخرها احتجاز شاحنة تزن ٣٢ طنّ في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى صنعاء يوم 29 ديسمبر 2018م.

يشار إلى أنّ بعض تلك الشاحنات المنهوبة، كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال. واحتجزت ميليشيات الحوثي خلال أكتوبر 2018م، 51 ألف طن من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي، والذي يكفي لأكثر من 3 مليون و700 ألف شخص، لأكثر من 4 أشهر.

وفيما يتعلق بالاستهدافات من قبل ميليشيات الحوثي، فقد قصفت وفجرت 4 شاحنات إغاثية في محافظة مأرب، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كانت في طريقها للمستحقين في محافظة البيضاء، كما قامت بإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي، وأتلفت أكثر من 4000 طنّ من القمح من محتويات المخازن بمدينة الحديدة، إضافة إلى قيامها باقتحام مخازن البرنامج أربع مرات في أكثر من موقع بالمحافظة، واستخدمت بعض المباني المحاذية للمخازن ثكنات عسكرية.

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