مصر تقاضي أعضاء بارزة في جماعة الإخوان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 متهما بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة عام 2013. وشملت القائمة العضوين القياديين في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر وأسامة ياسين الوزير في حكومة مرسي والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد.

وعاقبت المحكمة 47 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بالسجن المؤبد 25 عاما.

كما أصدرت أحكاما على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس السابق، بالسجن المشدد عشر سنوات وعلى 22 متهما بالسجن عشر سنوات.



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