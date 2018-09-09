قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع جديدة في حجة

... مقتل واعتقال عشرات الحوثيين في صعدة وحجة.. أعلن التحالفُ العربي لدعمِ الشرعية في اليمن، أن نحو مئةٍ وعشرين مُسلحاً من ميليشياتِ الحوثي قتلوا، في حين اُعتقل نحوُ عشرين آخرين في المعارك مع القواتِ اليمنية

... مكاسب نوعية جديدة للجيش اليمني في صعدة سيطرت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي على المجمع الحكومي لمديرية الملاحيظ في محافظة صعدة، وتطهيره من مليشيا الحوثي الإيرانية

... السعودية تعزز حدودها مع اليمن بمئات الدبابات شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد غارة على موقع للحوثيين في منطقة الجفينة جنوب غرب مأرب، كما شنت غارات ٍعلى صنعاء ولحج، استهدفت عددا من المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة التابعة لصالح والحوثيين .

... غريفيث: لم نحصل على رد من وفد الحوثيين بشأن الحضور إلى جنيف أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ​اليمن​ مارتن غريفيث على تحقيق تقدم جيد في مشاورات جنيف بشأن الوضع في اليمن ...