قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع جديدة في حجة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
حررت قوات الشرعية اليمنية مناطق جديدة في الجنوب الشرقي لمديرية حيران التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقال مصدر عسكري لوسائل اعلام يمنية ان التقدم جاء عقب معارك عنيفة استمرت لمدة يومين قتل وجرح خلالها العشرات من الميليشيات الانقلابية .
وأوضح أن الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، شرعت في نزع الألغام من المناطق التي تم تحريرها خاصة على الطريق العام الرابط بين منطقة وادي الزين بمديرية حيران مع خميس بني حسن بمديرية عبس، تسبب انفجار بعضها في إصابة 7 مدنيين بإصابات مختلفة وذلك بعد انفجار لغمين بسيارتين مدنيتين في حادثين منفصلين.
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