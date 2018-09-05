التحالف العربي يعترض صاروخيين حوثيين استهدفا جازان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراضه لصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون من محافظة صعدة باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي "أنه وفي تمام الساعة (19:58)، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين بالستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باتجاه مدينة جازان السعودية".

وأضاف أن الصاروخين أطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخين، ولم ينتج عن اعتراضهما أي إصابات.

وتابع المتحدث أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لقرارات الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا:

تقييم الحوادث في اليمن: حافلة صعدة كانت تقل عناصر حوثية

خسائر فادحة للحوثيين في اليمن