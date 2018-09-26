6 محطات لتشغيل قطار الحرمين بتكلفة 1.5 مليار ريال

أخبار الآن | الرياض- السعودية (صحف)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إنشاء 6 محطات تحويل جهد 380 كيلو فولت لتعزيز الخدمة الكهربائية لقطار الحرمين، الذي يُعد أكبر مشروع نقل عام من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة زياد بن محمد الشيحة، في بيان اليوم الأربعاء إنه تم إنشاء المحطات وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.5 مليار ريال.

وأضاف الشيحة، إن التصميمات والانشاءات الفنية للمشاريع الكهربائية لقطار الحرمين السريع أخذت في الاعتبار تعزيز الخدمة الكهربائية للقطار ومرافقه المختلفة.

وتابع: "تبلغ الأحمال الكهربائية لقطار الحرمين السريع 200 ميجا فولت أمبير، فيما تبلغ السعة الإجمالية لمحطات التحويل المغذية للقطار 720 ميجا فولت أمبير، منها ثلاث محطات في منطقة مكة المكرمة، والثلاثة الأخرين في منطقة المدينة المنورة".

ولفت الشيحة إلى أن محطات الركاب تتغذى على الجهد (13.8 ك ف)، ويتم تزويد محطة الركاب في مكة المكرمة بطاقة قدرها 22 ميجا فولت امبير، ومحطة الركاب في جدة بطاقة قدرها 25 ميجا فولت امبير، فيما يتم تزويد محطة الركاب بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بطاقة قدرها 16 ميجا فولت امبير، ومحطة الركاب في المدينة المنورة بطاقة قدرها 11 ميجا فولت امبير.

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