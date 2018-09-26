الملك سلمان بن عبدالعزيز يدشن قطار الحرمين السريع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة الثلاثاء، مشروع قطار الحرمين السريع الذي سينقل 60 مليون راكب سنويا.

ويعد قطار الحرمين أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كلم، بخط مزدوج يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم / الساعة.

واستقل العاهل السعودي القطار متوجهاً إلى منطقة المدينة المنورة رفقة كبار المسؤولين في المملكة.

يذكر أن تنفيذ هذا المشروع العملاق تم على ثلاث مراحل، أولها مرحلة الأعمال المدنية والأرضية وخلالها تم إنشاء 138 جسرًا، و850 عبّارة، مع إزاحة 150 مليون متر مكعب من الرمال والصخور لتمهيد المسار، مشيرًا إلى أنه قام بتنفيذ هذه المرحلة تحالف من الشركات الوطنية والدولية.

وقال وزير النقل، نبيل بن محمد العامودي إن " قطار الحرمين يمثل الفكرة التي رعاها خادم الحرمين الشريفين وحرص على إنجازها وتذليل كل الصعوبات التي اعترضها واليوم أصبحت الفكرة واقعا نعيشه لتكون داعماً لتحقيق رؤية المملكة في استيعاب النمو المستمر في عدد قاصدي الحرمين الشريفين".

ويعد مشروع قطار الحرمين، أضخم مشاريع بالمملكة والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، في تصاميم محطاته المستلهمه من معالم مكة المكرمة والمدينة المنورة وطابعهما المعماري الإسلامي الفريد.

ويبلغ طول خط القطار 450 كيلو متراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر سنوياً، يتنقلون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع بكل راحة وأمان وسرعة وكفاءة.

ومن المقرر، بدءا من 4 أكتوبر 2018، أن تسير يوميا 8 رحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة "في الاتجاهين" بأسعار ترويجية مخفضة لمدة شهرين.

وتستوعب الرحلة الواحدة 417 مسافرا في القطار الواحد، وستكون الرحلات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، فيما سيرتفع عدد الرحلات تدريجيا مطلع عام 2019 إلى 12 رحلة يومية، تتزايد بدورها مع مرور الوقت والاحتياج الموسمي لتلبية الحاجة المتنامية للوصول عالي الكثافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

اقرأ أيضا:

وصول أول قطارات مترو دبي الجديدة نوفمبر المقبل