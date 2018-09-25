النظام السوري ينقل مسلحي داعش من دير الزور إلى إدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكلات)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ النظام السوري نقل ليل الأحد-الإثنين مئات من مسلحي داعش من محافظة دير الزور إلى محافظة إدلب، آخر معقل رئيسي للفصائل المعارضة في البلاد.

وأوضح المرصد أن مسلحي داعش نقلوا ليل الأحد من المحافظة الحدودية مع العراق ووصلوا فجر الإثنين إلى إدلب.

وقال المرصد إنّ "قوات النظام والقوات الإيرانية عمدتا لنقل أكثر من 400 من عناصر تنظيم داعش ، مساء الأحد (...) من منطقة البوكمال" القريبة من الحدود مع العراق.

وأضاف إنّ "عملية النقل جرت خلال الـ 24 ساعة الفائتة من بادية منطقة البوكمال إلى الريف الشرقي لمحافظة إدلب، حيث نقلوا إلى مناطق قريبة من سيطرة فصائل عاملة في محافظة إدلب، ووصلوا فجر الاثنين".

وأوضح المرصد أنّه "لم يُعلم إلى الآن ما إذا كان العناصر الأربعمئة قد تمكّنوا من الدخول إلى ريف إدلب الشرقي الذي يشهد نشاطاً لخلايا التنظيم" .

ومحافظة إدلب هي آخر معقل رئيسي للفصائل المعارضة ويسعى النظام السوري الى استعادة السيطرة عليها.

ويعيش في محافظة إدلب وبعض المناطق المجاورة حالياً نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا نزحوا من مناطق أخرى مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا إلقاء السلاح، لا سيما من الغوطة الشرقية قرب دمشق التي خضعت لحصار طويل وهجمات عنيفة.



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