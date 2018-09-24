5 دول عربية تبحث مع دي ميستورا الملف السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عقد وزراء خارجية السعودية والأردن والبحرين ومصر والإمارات اجتماعاً تشاورياً في نيويورك، قبيل انعقاد الدورة الـ 73 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تفعيل الدور العربي المشترك في التعامل مع أزمات المنطقة.

كما استمع الوزراء العرب أثناء الاجتماع إلى إيجاز من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حول تطورات الأوضاع الأخيرة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع ونظيره التركي رجب طيب أردوغان منذ أيام، اتفاقاً ثنائياً يضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب شمال غربي سوريا، ضمن ما يمكن اعتباره إعادة رسم حدود النفوذ الدولية، وذلك في سبيل تجنيب محافظة إدلب كارثة إنسانية، بعد تلويح النظام السوري وحلفائه بشن آخر معاركه مع المعارضة السورية.

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