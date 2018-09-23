إغتيال قيادي بتنظيم حراس الدين في إدلب

أخبار الآن | إدلب - سوريا (المرصد السوري)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين إغتالوا قيادياً عسكرياً في تنظيم حراس الدين في إدلب شمال غرب سوريا , في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا.



وقال المرصد في بيان إن القيادي العسكري الذي لم يذكر إسمه كانمن أشد الرافضين لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب المبرم بين تركيا و روسيا.

يأتي ذلك فيما تواصل أجهزة النظام السوري الأمنية تنفيذ الاعتقالات ضد السكان الذين تبقوا في شرق العاصمة دمشق متمثلة باعتقال مواطنتين، و33 قضوا السبت بينهم خمسة من مسلحي قوات النظام والمسلحين الموالين لها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

و أضاف المرصد السوري أن 8 أشخاص قتلوا وقضوا في مناطق سورية عدة بظروف ميدانية مختلفة‬.





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