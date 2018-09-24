مسعود البارزاني يرشح فؤاد حسين لرئاسة العراق

أخبار الآن | أربيل - العراق (بيان رسمي)

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مرشح الحزب الوحيد لرئاسة جمهورية العراق وهو رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين. البارزاني أعرب في بيان عن أسفه لعدم موافقة كتل كردستان على تسمية مرشح كردي واحد ولذلك قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح فؤاد حسين لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

و مضى بيان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بالقول إن "الدكتور فؤاد حسين كان له دور كبير في القضية الكردية بدءا من ثورة سبتمبر (1961-1975) و مراحل لاحقة من حياته حتى المرحلة التي شغل فيها منصب رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان". كما يضيف بيان البارزاني أن الرئيس سيدعم الدكتور فؤاد حسين في العملية القادمة وتمنى له النجاح.

وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق قد دخلا في خلاف حول أحقية ترشيح شخصيات كردية لرئاسة جمهورية العراق , لاسيما بعد أن أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني أن لديه مقاعد في البرلمان العراقي (25 مقعدا) تفوق عدد مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني وبالتالي له أحقية الترشيح لرئاسة جمهورية العراق.

إقرأ أيضا :

سليماني يريد حكومة عراقية تساعد بمواجهة العقوبات الأمريكية