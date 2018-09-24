لودريان يحذر من "حرب دائمة" بسبب سوريا

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن المنطقة المحيطة بسوريا يمكن أن تشهد "حربا دائمة" إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد. وقال لودريان من نيويورك إن العمل من أجل حل سياسي من مسؤولية رئيس النظام السوري بشار الأسد وكذلك الذين يدعمونه وإلا فيمكن أن تندلع حرب دائمة في المنطقة.

وأضاف الوزير الفرنسي "يمكننا القول تقريبا إن بشار الاسد ربح الحرب، نلاحظ ذلك لكن لا يمكننا القول انه حقق السلام. حين يربح طرف ما الحرب بدون تحقيق السلام هذا يعني أنه لم يتم ربح الحرب رغم تحقيق تقدم على الارض".

وتابع لودريان أن الحادث الاخير الذي أدى الى إسقاط طائرة عسكرية روسية من قبل الدفاعات الجوية السورية بعد غارة اسرائيلية في سوريا يشكل دليلا على ذلك. وقال الوزير الفرنسي "هناك اليوم خمسة جيوش تتواجه في سوريا، والحوادث الاخيرة تظهر أن خطر اندلاع حرب إقليمية هو خطر فعلي".

واعتبر لودريان أيضا ان الاتفاق الروسي-التركي لاقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بشمال غرب سوريا "يشكل نبأ سارا على المدى القصير لتجنب حمام دم لكن يبقى تطبيقه غير مؤكد". وأوضح لودريان أن "هذا الاتفاق يفتح مجالا أمام الدبلوماسية لكنه لا ينهي الحرب في إدلب ولا في سوريا" مضيفا "أرى أن ايران وبشار الاسد ليسا طرفين في الاتفاق ولا شيء يضمن" تعاونهما.

وقال لودريان إن "التمييز بين عناصر جماعات إرهابية وعناصر ليست كذلك، سيكون مهمة حساسة"، معتبرا ان "طرد" الارهابيين من هذه المنطقة "سيعني التراجع لشن هجوم اكبر". وأكد لودريان إستعداد فرنسا للمصادقة على هذا الاتفاق في مجلس الامن الدولي بناء على "رغبة" تركيا وذلك بهدف ضمان متانته. وأضاف "نحن نؤيد ذلك"، مطالبا بان "ترفق هذه الآلية بعملية سلام" تشكل بداية حل في سوريا.



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