ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية نابل شمال شرقي تونس إلى أربع وفيات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.



ومنذ منتصف الأسبوع، تشهد تونس عواصف رعدية تسببت بفيضانات وبأضرار مادية ما أثار غضب التونسيين الذين يحمّلون المسؤولية للسلطات بسبب عدم صيانة مجاري المياه.

وأوضح المتحدّث باسم الوزارة سفيان الزعق لوكالة فرانس برس الأحد أنّ ستينيا قضى غرقا في تاكلسة على بعد نحو ستين كيلومترا من العاصمة تونس. كما أعلن المتحدث العثور على جثة مسنّ آخر في بئر بورقبة في نابل.



وأعلن الزعق أن شقيقتين جرفتهما السيول لدى خروجهما من مركز عملهما في بورقبة، على بعد نحو 45 كيلومترا من العاصمة.



وأظهرت صور تم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي سيولا قوية تجرف سيارات وتغمر أجزاء كبيرة من الطرق في شمال نابل.



وجنوبا، في منطقة الساحل، اتُّخذت اجراءات احترازية تحسبا لسوء الأحوال الجوية، لكن يبدو أن غزارة الأمطار قد تراجعت.

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