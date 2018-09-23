الفيضانات تغمر شوارع مدينة كولياكان بالمكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غمرت الفيضانات شوارع المكسيك، في أحياء مختلفة من مدينة كولياكان بولاية سينالوا، حيث نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لامرأة تحاول إنقاذ طفلها بزي المدرسة وجرفتها مياة الفيضانات .

وكانت الفيضانات مسحوبة بعاصفة مدارية قوية قد تسببت في أمطار غزيرة تحولت إلى فيضانات بشوارع المكسيك، وسط تساقط الأمطار الغزيرة على كثير من الولايات.

وأدت الفيضانات إلى إغلاق عدد من الطرق في لوس كابوس بعد بلوغ العاصفة اليابسة، وأوضحت وسائل إعلام أن هناك حالة من الفوضى في شوارع المقاطعة بعد ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات عالية.

وتواصل قوات الدفاع المدني بالمقاطعة ببذل أقصى جهد لإنقاذ أي عالقين داخل المنازل بعدما غمرت المياه مئات البيوت والمنازل.



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