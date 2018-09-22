غارات للتحالف على مواقع للحوثيين في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شنّت مقاتلات التحالف العربي ، مساء الجمعة، غارات جوية على مواقع متفرقة لمعاقل ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال مصدر ميداني، إن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقتي العرج والكثيب شمالي المحافظة، مخلفة خسائر بشرية في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عدد من العتاد القتالي التابع لها، حسبما ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني.

واستهدفت المقاتلات بغارات أخرى تجمعات الحوثيين في خط الكورنيش شرقي المدينة وفقاً للمصدر.

وأكد المصدر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.

في السياق متصل، قصفت مدفعية الجيش الوطني المتمركزة في منطقة كيلو 6، مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي شرقي الحديدة، مما أدى إلى تكبد الميليشيا خسائر في العدد والعدة.

من جانبها، تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية قطع عدد من الشوارع الرئيسية داخل المدينة وإغلاقها باستخدام بسواتر ترابية والحواجز الإسمنتية، وحفر الخنادق في تلك الشوارع.

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيا نصبت مضادات أرضية في أسطح عدد من المباني في المدينة، بالإضافة إلى نشرها لمدافع ثقيلة وسط الأحياء السكنية.

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