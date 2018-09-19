المبعوث الأممي: حققنا تقدما في مشاورات اليمن

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه حقق تقدماً في سبيل استئناف المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية ، وتدابير بناء الثقة بما في ذلك إطلاق السجناء، والوضع الاقتصادي، وإعادة فتح مطار صنعاء.

وأضاف مارتن أنه عقد اجتماعات بنّاءة في صنعاء التي غادرها الثلاثاء مع قيادة الحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام ، لافتا إلى أنه سيزور الرياض غداً.

يأتي هذا التطور في حين تتواصل أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء لليوم الثالث على التوالي فيما انتعشت السوق السوداء، وأضحت المسيطرة.

وتشهد صنعاء أزمة خانقة في الوقود والغاز المنزلي، أدت إلى شبه توقف للسير وانتعاش السوق السوداء من جديد.

وقال سكان محليون لوكالة "خبر"، "إن المئات من السيارات توقفت في طوابير طويلة أمام بعض محطات الوقود الفارغة بانتظار وصول المشتقات النفطية.

اقرأ أيضا:

الإمارات تبعث رسالة لمجلس الأمن بخصوص اليمن