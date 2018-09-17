قيادي يمني: لا توجد سجون سرية في عدن

أخبار الآن | عدن - اليمن (وام)



نفى المسؤولُ اليمنيُ أحمد العقربي وجودَ سجونٍ سريةٍ في عدن، تدارُ خارج الإطار القانوني لمصلحةِ السجونِ في وزارة الداخلية والسلطات القضائية المختصة.

وقال العقربي في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الحملات الإعلامية المُمَولة التي تروج لمثل هذه الافتراءات لأغراض سياسية، لا تبحث عن الحقائق لنشرها بل هدفها التحريض والتشويه والتلفيق.

وأضاف أن أبواب الإصلاحية مفتوحة لأي وسيلة إعلامية تبحث عن الحقيقة، ويمكنها زيارة الإصلاحية ومقابلة إدارتها، والجلوس مع السجناء، وسؤالهم عن أوضاعهم في الإصلاحية بكل حرية.

وأكد العقربي أن موقع الإصلاحية معروف، وأهالي السجناء يزورونهم فيها كل يوم أحد أسبوعيا، كما يعرض السجناء في الإصلاحية على الجهات القضائية والنيابة الجزائية علنا.

وأوضح أن عددا من المنظمات الدولية زارت الإصلاحية، واطلعت على وضع السجناء فيها، وتحدثوا مع السجناء بشكل مباشر وبكل شفافية، ولمست تلك المنظمات و من بينها الصليب الأحمر الدولي مدى ملاءمة مرافقها ومطابقتها للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من السجناء أفرج عنهم بأحكام قضائية أو من قبل النيابة، بعد أن خضعوا لدورات تأهيلية، هدفت إلى إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، نفذها مدربون متخصصون ومؤهلون لمدة 3 أشهر.





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