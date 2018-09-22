قطار الحرمين ينطلق في الـ 4 أكتوبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ينطلق تشغيل قطار الحرمين السريع للمواطن والمقيم في السعودية في الـ 4 من شهر تشرين الاول أكتوبر المقبل ليربط خمس محطات في مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبدالعزيزالدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.



وقال رئيس هيئة النقل العام إنه برغم التحديات الفنية واختلاف التضاريس أثناء إنجاز هذا المشروع الضخم، فإن مشروع قطار الحرمين السريع يعد أحد الأذرع الاقتصادية والتنموية التي وَضعت خدمة الحجاج والمعتمرين في طليعة أهدافها، بما يحقق لهم أقصى أبعاد الراحة والطمأنينة.

ويبلغ إجمالي مسارات الخط 450 كيلومتراً من السكك الحديدية الكهربائية، عبر 35 عربة تسير بالاتجاهين بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، وبسعة أكثر من 160 ألف مسافر يوميا، وقرابة 60 مليون راكب سنوياً.

وأشار الرميح إلى أن مشروع قطار الحرمين السريع سيسهم في تقليص رحلة السفر البري المعتادة عبر السيارات والتي تمتد لأكثر من 4 ساعات إلى ساعتين تقريبا، وبكثافة في النقل العددي تراعي أكثر المواسم زخما في الحج والعمرة.



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