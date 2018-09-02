مفاعل بوشهر النووي الإيراني يفاقم أزمة تلوث البصرة

أخبار الآن | دبي - الامارت العربية المتحدة

تفاقمت على نحو خطير ملوحة مياه شط العرب في البصرة جنوبي العراق , بينما ذكرت مصادر محلية أن إيران تواصل إلقاء نفايات مفاعل بوشهر النووي الإيراني في مياه شط العرب الواصلة الى العراق.

نفاياتُ مفاعلِ بوشهر النووي التي تطلقُها إيران في المياهِ الواصلةِ الى العراق تسببت بملوحةِ شطِ العرب , فضلاً عن قلةِ مياهِ الشط مع إشتدادِ درجاتِ الحرارة, هذا ما زادَ من غضبِ العراقيين في البصرة من حكومتِهم, فبرُغمِ تسجيلِ مئاتِ حالاتِ التسمم في مستشفيات المدينة , مازالت الحلولُ الحكوميةُ غيرَ كافية لإحتواءِ الأزمةِ المتفاقمة يوماً بعد آخر.

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البصرة تعتمدُ بشكلٍ رئيسيٍ على مياهِ شط العرب لتغذيةِ مشاريعِ الإسالة , إلا أن الاملاحَ فيها سجلت نسباً مرتفعة بحسبِ وزارة الموارد المائية العراقية , وهو ما دقَ ناقوسَ الخطرِ على حياةِ مئاتِ الآلاف في المدينة.

التظاهراتُ الإحتجاجيةُ في البصرة منذ ما يقارب الشهرين تحولتْ بفعلِ أزمةِ التلوث المائي والبيئي الى إعتصاماتٍ من قبل الأهالي على خلفيةِ تأخرِ تنفيذِ الإجراءاتِ الحكوميةِ العاجلة لإنقاذ الوضع عبر توفير محطاتِ تحليةٍ للمياه , حيثُ الإمتعاضِ هنا يتزايدُ يومياً.

أزمةُ شحِ مياه الشرب والتلوثُ في البصرة ساهمت فيهما عواملُ عدة أهمُها مواصلةُ إيران إلقاءَ نفاياتِ مفاعلِ بوشهرِ النووي في مياهِ شط العرب الذي تتزايدُ خطورتُه عاماً بعد آخر , الى جانب قلةِ إطلاقاتِ المياه من نهري دجلةَ والفرات.

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