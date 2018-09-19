وزير داخلية اليمن: تحرير الحديدة بات قريبا

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

قال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري إن تحرير مدينة الحديدة بات قريبا ، بعد قطع قوات الجيش الوطني للشريان الرئيسي الذي كانت تراهن عليه الميليشيات في دخول الأسلحة والدعم الإيراني ومواد الإغاثة التي كانت ينهبها الحوثيون.

يأتي ذلك فيما تمكن الجيش اليمني من التقدم في جبال مران في صعدة والوصول إلى مشارف ضريح حسين الحوثي في الجميمة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي التي تواصل استحداث مقابر جديدة في المنطقة لاستيعاب قتلاها.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش أحرزت تقدماً صوب مناطق كهف سلمان بشمال مران والذي يتخذه زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي مأوى ومقراً لإقامته، مشيراً إلى أن قوات الجيش اقتربت من ضريح حسين الحوثي مؤسس الحركة.

وفي غضون، ذلك أكد قائد عسكري مقتل أكثر من 1300 حوثي خلال 10 أيام في سلسلة جبال مران بمديرية حيدان فقط.

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