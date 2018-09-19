السيطرة على معسكر لتنظيم القاعدة في أبين اليمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في محافظة أبين، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، من إحكام سيطرتها على معسكر تابع لعناصر تنظيم القاعدة بمديرية مودية شرق محافظة أبين جنوب اليمن.

وقال قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بأبين إن القوات سيطرت على معسكر تنظيم القاعدة الواقع في وادي عومرة .

وأشار السيد إلى أن السيطرة على المعسكر، الذي يعد أكبر معاقل التنظيم، جاءت بعد متابعات ومعلومات استخباراتية وتطويقه لأكثر من 48 ساعة قبل اقتحامه، الأربعاء.

وأسفرت معركة السيطرة على المعسكر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم ، فيما لاذ ما تبقى منهم بالفرار باتجاه محافظتي شبوة والبيضاء، وفقا لقائد الحزام الأمني.

وقال السيد، إن "اليوم نعلن سيطرتنا وإحكام قبضتنا على معسكر تنظيم القاعدة الذي أسسه منذ التسعينيات، ولم تقتحمه أي قوة سابقة، وكان لنا السبق في تدمير الآليات التي كانت جميعها معدة للتفجير عن بعد".

وأعرب السيد عن شكره لقوات التحالف العربي، وعلى وجه الخصوص القوات المسلحة الإماراتية، التي استطاعت بفضلها قوات الحزام الأمني تحقيق هذه الإنجازات في دحر الإرهاب .

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