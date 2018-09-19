الأسد لم يتواصل مع بوتين بعد حادث طائرة سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد دميتري بيسكوف متحدث موقع الكرملين أنه لم يكون هناك تواصل هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد حادث إسقاط الدفاعات السورية المتعلق بخطأ طائرة "إيل 20" الروسية لدى تصديها للغارة الإسرائيلية.

وذكر بيسكوف، إلى أن دمشق أصدرت بيانا رسميا متعلق بهذا الشأن .

كما أجاب على الشأن المحير حول ما إذا كانت دمشق قد قدمت لموسكو بياناتها حول أداء العسكريين السوريين المتعلق بالحادث.

وصرح بيسكوف " إنه ليس على علم بأية تفاصيل حول ذلك الشآن ، وأضاف: "ولابد من الاستفسار من وزارة الدفاع الروسية بنفسها".

حيث أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة استطلاع روسية والتي تنتمي لنوع "إيل 20" بالخطأ، لحظة تصديها لأربع مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-16" والتي أغارت على مواقع في منطقة اللاذقية في سوريا .

كما اختبأت المقاتلات الإسرائيلية بالطائرة الروسية وذلك أثناء توجه للهبوط في قاعدة حميميم، مما أدى لك إلى إصابة "إيل 20" بصاروخ سوري وتحطمها وأسفر عن ذلك عقبها مقتل 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها.

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