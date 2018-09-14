مداهمة مركز إعلامي لداعش في لحج

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

داهمت أجهزة الأمن اليمنية المركز الإعلامي لتنظيم داعش في محافظة لحج جنوبي البلاد وضبطت أجهزة إلكترونية وإعلامية متطورة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب أنها تعقبت عدة خيوط عثرت عليها سابقا، آخرها قبل أسبوعين من ضبط أحد العناصر الإرهابية وسيارته، ما كشف عن الوكر الرئيس للخلية الإعلامية.

وذكر مصدر أمني في لحج أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن لحج بقيادة العميد صالح السيد داهمت المركز الإعلامي للتنظيم الإرهابي، بعد عمل استخباراتي دقيق وواسع قامت به الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت سيارات إلكترونية يتم استخدامها في التفجيرات وطائرات مسيرة يتم تسييرها عن طريق أجهزة تحكم عن بعد، إلى جانب أجهزة تحكم لطائرات بدون طيار وكاميرات مراقبة وتصوير وكتب داعشية تحمل علم وشعار التنظيم.

وأكد المصدر أن التحريات مستمرة وفي الأيام المقبلة ستكون عملياتنا على نطاق واسع، ولدينا عناصرنا ومصادرنا الخاصة التي تعمل ليل نهار للحفاظ على أمن وأمان محافظة لحج.

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