البنتاغون يؤكد قتل متشددين بغارة أميركية في اليمن

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة (صحف)



أكدت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، قتل 4 متشددينَ في غارةٍ جوية للجيشِ الأميركي في اليمن، وذلك بعد أن كانت مصادر محلية قد أعلنت سقوطَ مسلحين من القاعدة في ضربةٍ لطائرةٍ من دونِ طيار، وقال "البنتاغون"، في بيان، إن الضربةَ الجوية ضدَ فرعِ القاعدة المعروفِ باسمِ تنظيمِ القاعدة في جزيرةِ العرب نُفذِت قربَ البيضاء، في سابعِ غارةٍ من نوعها في اليمن هذا الشهر.

وكانت مصادر محلية قالت إن 3 متشددين من تنظيم القاعدة قتلوا، وأصيب آخرون "في غارة لطائرة من دون طيار في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء"، استهدفت مركبتهم، وتشن الولايات المتحدة منذ سنوات ضربات جوية على مواقع القاعدة في اليمن، وقد كثفت من عملياتها في الأشهر الماضية ضد المتشددين.

ونجحت القوات الشرعية في اليمن، بدعم من التحالف العربي، في تحرير مناطق واسعة كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة، ملحقة بالمتشددين خسائر كبيرة..



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