زعيم التيار الصدري يهدد بالانتقال للمعارضة

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

هدد زعيم التيار الصدري العراقي بأنه قد ينتقل إلى صفوف المعارضة في حال لم تقبل الأحزاب السياسية ترشيح رئيس وزراء مستقل أو تكنوقراط.

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر" قال مقتدى الصدر، "توافقنا مع كبار العراق على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط لرئاسة الوزراء وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيداً عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية".

وهدد الصدر أنه إذا "استمروا على ذلك سوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجا وأسلوبا".

وأضاف الصدر أن ذلك تم "وفق معايير صحيحة ومقبولة، حسب التخصص والخبرة والنزاهة"، وتابع "سارع البعض من السياسيين إلى رفضه ورفض فكرة المستقل، بل رفض فكرة التكنوقراط ليعيدو العراق للمربع الأول، ليعود الفاسدون بثوب جديد، ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه".

وأمس الأربعاء، استقبل زعيم التيار الصدري بمكتبه في محافظة النجف، زعيم تحالف الفتح التابعة لميليشيات الحشد الشعبي هادي العامري، وذلك لبحث آخر مستجدات التشكيلة البرلمانية والحكومة الجديدة.

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