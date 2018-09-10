السيستاني يرفض المرشحين لرئاسة الحكومة بالعراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

رفضَ المرجعُ الديني العراقي علي السيستاني في بلاغٍ رسمي، تولي الاسماء الخمسة المرشحة لرئاسةِ الحكومةِ العراقية، وعلى رأسها حيدر العبادي، وفق ما أعلن صباح الساعدي، القيادي في ائتلاف "سائرون"، المنضوي في تحالف "الإعمار والإصلاح".

وأضاف الساعدي أن المَرْجِع السيستاني أبلغ المفاوضَ الإيراني في اجتماع في النجف، أن كل المرشحين وهم حيدر العبادي ونوري المالكي فضلاً عن هادي العامري وفالح الفياض وطارق نجم لا حظوظ لهم في تولي منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وسبق أن دعا السيستاني إلى ضرورة اختيار رئيس حكومة مقبل يتسم بـ"القوة والحزم"، وطالب بتشكيل حكومة مغايرة عن سابقاتها.

كما لفت الساعدي أن "ائتلاف سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر لا يدعم العبادي لولاية ثانية، مشيراً لوجود مرشحين آخرين.

يذكر ان تحالفي "سائرون" و"الفتح" (الذي يقوده القائد في ميليشيا الحشد الشعبي هادي العامري) سبق أن طالبا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالاستقالة.

ويستمر الصراع السياسي على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بين تحالف يقوده "نوري المالكي وهادي العامري" ومدعوم من إيران، في مواجهة تحالف "الإعمار والإصلاح" الذي يقوده مقتدى الصدر وحيدر العبادي.

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