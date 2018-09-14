ترشيح الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رشّح المحور الوطني السني، محمد الحلبوسي مرشحاً ثانياً لرئاسة البرلمان العراقي المقرر انتخابه في جلسة تعقد غداً السبت.

وقال المتحدث باسم المحور الوطني، ليث الدليمي، إن المحور الوطني رشح الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عنه رسمياً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد بحضور جميع النواب.

ورشّح في وقت سابق لرئاسة البرلمان أسامة النجيفي ومحمد الحلبوسي، محافظ الأنبار السابق، وخالد العبيدي رئيس تحالف "بيارق الخير"، وطلال الزوبعي، وأحمد الجبوري، ومحمد تميم، ورشيد العزاوي، وأحمد عبد الله الجبوري، رئيس حزب الجماهير الوطنية، ومحمد الخالدي، رئيس كتلة "بيارق الخير" البرلمانية.

وفشل البرلمان العراقي الجديد في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الأولى، التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري، وسط فوضى سادتها نتيجة الخلاف الواسع على "الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً"، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ 2003.

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