مجلس الأمن يعقد جلسة بخصوص إدلب واليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة حول اليمن بطلب من بريطانيا بعد فشل مشاورات جنيف إضافة لبحث الأوضاع في إدلب.



وقالت مصادر إعلامية أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سيقدم تقريرا سيعرض فيه ما توصل إليه خلال الفترة الماضية والإجراءات التي سيتخذها بعد فشل المشاورات.



وكان من المفترض أن تعقد مشاورات في مدينة جنيف بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة إلا أن رفض الحوثيين وتقديمهم اشتراطات في اللحظات الأخيرة أفشلت المشاورات وانتهت قبل أن تبدأ.



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