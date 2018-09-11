اليونسكو تنظم مؤتمر "إحياء روح الموصل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

اكدت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر ضرورة التركيز على البعد الإنساني في إطار عملية إعادة إعمار مدينة الموصل من خلال النهوض بقطاعي الثقافة والتربية.

وقالت ان "المنظمة تريد أن تتخذ من إعادة إعمار مدينة الموصل العراقية سبيلا لاستعادة مصداقيتها وإظهار كيف يمكن إنعاش كيان تعددي منهك مثل اليونسكو".

واضافت ان المنظمة تسعى لان يتمكن أهالي الموصل من العودة مجددا أطرافا فاعلة في عملية إحياء العراق من خلال استرجاع تراثهم الثقافي المشترك وإنعاش الحياة الثقافية والتعليمية.

ويأتي ذلك تزامنا مع تعهد الإمارات العربية المتحدة بتقديم مبلغ قيمته 50 مليون دولار أمريكي لترميم جامع النوري الكبير الذي يشتهر بمأذنته المائلة التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن، والتي نسفها مسلحو داعش.

من جانبه اكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين في كلمة له ان هذه المبادرة تشكل نقطة انطلاق لخطة استراتيجية واسعة تهدف الى توحيد جميع الاطراف في الموصل لإعادة اعمار المدينة من خلال النهوض بقطاعي الثقافة والتربية وصون وتعزيز التراث الثقافي.

واعرب الهين عن الامل بان يحقق المؤتمر اهدافه بتوحيد جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي والتوصل إلى التزامات راسخة من أجل إعادة إعمار الموصل وإنعاشها.

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