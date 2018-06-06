انهيار الحوثيين في الحديدة بعد وقع ضربات التحالف العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

قصف جوي ومدفعي شنته قوات التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة الساحل الغربي لليمن ما أسفر عن تدميرها ووقوع قتلى وجرحى بصفوفهم.

أنهكت قدرات الحوثي العسكرية وشتت صفوفهم في الحديدة التي لاتزال تشهد معارك ضارية سيما على جبهة الساحل الغربي لليمن حيث استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي تعزيزات وآليات عسكرية للميليشيات ، في ظل التقدم الميداني الكبير للمقاومة اليمنية المشتركة باتجاه الحديدة ..

مصادر يمنية أفادت بوصول عشرات القتلى والجرحى إلى مستشفيات الحديدة إثر المواجهات الحاصلة ..مشيرة إلى التراجع الميداني الكبير الذي تشهده الميليشيات في مختلف الجبهات بالتزامن مع تقدم القوات باتجاه الحديدة لتطهيرها ودحر المخطط الانقلابي في اليمن ..

وفي سياق متصل، تواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية تجنيد المتطوعين من أبناء مديريات الساحل العربي لليمن لدعم الجهد العسكري بجبهات القتال والتقدم الميداني باتجاه الحديدة ومينائها الاستراتيجي ، وبهدف إعطاء دفع كبير للعمليات العسكرية في كافة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون .

وأكدت مصادر عسكرية أن الضربات النوعية للتحالف ساهمت في إنهاك القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية و تشتيت صفوفها، فيما عززت عمليات قوات المقاومة التقدم لتقترب أكثر فاكثر من مطار الحديدة، الذي بات على بعد بضع كيلومترات.

وفي السياق، شهدت مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة مواجهات عنيفة، فيما لم يتبق سوى منطقة مزارع الطايف لتستكمل معها المقاومة المشتركة سيطرتها على المديرية، حيث يجري العمل على تمشيطها وتطهيرها لتأمين تقدم القوات المتجهة نحو الحديدة.

معنا من الرياض الدكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات

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