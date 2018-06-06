الصحة العالمية: لا يزال وباء الكوليرا يهدد الملايين في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت منظمة الصحة العالمية، إن المعركة مع الكوليرا في اليمن لم تنته بعد، وان الوباء لا يزال يهدد الملايين، خاصة النساء الحوامل والمسنين والأطفال الصغار، وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن خطر انتقال العدوى يزداد في موسم الأمطار، كما يتم تنسيق الجهود لإنقاذ حياة الكثير من الأفراد ومساعدة اليمن من التخلص من تفشي الوباء.

وأشار إلى أنه "يتم الآن تنسيق الجهود لإنقاذ حياة الفئات الأكثر ضعفا ويتم حاليا اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار المرض"، وقال البيان على لسان ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، نيفيو زاجاريا، إنه "مع توقع حدوث موجه ثالثة لوباء الكوليرا في اليمن، فإن اتخاذ أداة الصحة العامة هذه (جهود المكافحة وحملة التطعيم) يعد خطوة حيوية وجوهريه للوقاية من الوباء".

وتابع زاجاريا: "إضافة إلى القيام بحملات التطعيم، تم وضع خطة عمل متكاملة بالتعاون مع السلطات الصحية وشركاء الصحة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا"، وفي السادس من أيار الماضي، دشنت المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية ومنظمة اليونيسيف، حملة التطعيم الفموي ضد مرض الكوليرا في عدن، وتعتبر المرة الأولى التي يتم تدشين حملة للقاح الكوليرا في اليمن.

وخلال الحملة، تم إعطاء حوالي 275 ألف جرعة من اللقاح الفموي ضد الكوليرا في 5 مديريات ذات أولوية في عدن، ما يمثل حوالي 70 % من السكان المستهدفين، وأضاف البيان أنه يتم التخطيط لجولات قادمة من الحملة في مناطق أخرى ذات أولوية في جميع أنحاء اليمن للحد من انتشار المرض إلى مناطق أوسع.

وبدأ وباء الكوليرا في اليمن بالتفشي في أوائل تشرين الأول 2016، قبل أن ينحسر ليعود في موجة ثانية أشد فتكا في نيسان العام الماضي، وسجل اليمن أكبر حالة تفشي لوباء الكوليرا في العالم، وبحلول نهايةكانون الثاني 2018، وصل عدد الحالات المشتبه بها أكثر من مليون حالة، وأكثر من ألفي حالة وفاة..

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