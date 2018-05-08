اكبر حملة لقاح ضد الكوليرا بالتاريخ في افريقيا

أخبار الآن| دبي - الأمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة وتحالف "غافي" الخيري عن أكبر حملة تلقيح ضد الكوليرا في التاريخ بهدف السيطرة على انتشار الوباء في أنحاء القارة السمراء.

وحسب فرانس برس، أفاد "غافي" أنه سيتم تطعيم أكثر من مليوني شخص بلقاح الكوليرا الفموي كجزء من خمس حملات كبرى في كل من ملاوي ونيجيريا وجنوب السودان وأوغندا وزامبيا، مضيفا أنه سيتم استكمال الحملات بحلول منتصف يونيو.

وتعاني 12 منطقة أو دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من تفشي الكوليرا

وقال رئيس "غافي" سيث بيركلي في بيان، إن الحملة "رد غير مسبوق على الزيادة في حالات تفشي الكوليرا في أنحاء افريقيا".

وتعاني 12 منطقة أو دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من تفشي الكوليرا، بحسب "غافي" ومنظمة الصحة العالمية.

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن وباء الكوليرا يصيب بين 1,3 مليون وأربعة ملايين شخص سنويا ويتسبب بوفاة بين 21 ألفا و143 الف شخص معظمهم في الدول الفقيرة.

وتشرف وزارات الصحة في الدول الخمس حيث تم تسجيل آلاف الإصابات بالمرض على الحملات الجارية في أفريقيا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس في بيان، إن "اللقاحات الفموية سلاح أساسي في حربنا على الكوليرا" مؤكدا ضرورة تحسين القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وتدريب العاملين في المجال الصحي والعمل مع المجتمعات المحلية على تجنب تفشي الوباء.

وينتقل وباء الكوليرا الذي يؤدي إلى إسهال مميت عبر تناول الطعام أو المياه الملوثين بالبكتيريا التي تحملها الفضلات البشرية، وقد يتسبب بالوفاة في غضون عدة ساعات إذا لم يعالج.

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