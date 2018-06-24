ميليشيات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الحديدة..

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (صحف)

تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية في معركة الحديدة، وصلت لعشرات القتلى منذ تصاعد عمليات القوات المشتركة بدعم من التحالف العربي، حسب ما أعلنت مصادر محلية، مشيرة الى ان ما لا يقل عن ألف حوثي، قتلوا منذ تصاعد عمليات تطهير محافظة الحديدة وتحرير مركزها، مدينة الحديدة، منتصف يونيو الجاري. كما تكبدت الميليشيات هزائم متلاحقة، أفقدتها مناطق واسعة في المحافظة الواقعة غرب اليمن.

ونجحت القوات المشتركة، بمشاركة التحالف العربي، الثلاثاء 19 يونيو، في تحرير مطار الحديدة، والتقدم باتجاه المدينة، حيث وصلت إلى مشارف المدينة الساحلية، وكان التحالف العربي قد أعلن الأسبوع الماضي انطلاق عملية عسكرية، لتحرير المدينة والميناء، بالتوازي مع عملية إنسانية ضخمة لتوصيل المساعدات إلى ملايين اليمنيين..

ومن بين قتلى علمية الحديدة، قيادات حوثية ميدانية وفق المصادر نفسها التي أكدت أن "النزيف في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ ذروته خلال معركة المطار"، وأضافت المصادر أن ميلشيات الحوثي باتت أيضا في أزمة حقيقة على صعيد "الاتصال والتواصل ببعض مقاتليها"، على مختلف المحاور في جبهة الساحل الغربي.

و"مثلت جبهة الساحل الغربي مقبرة للمتمردين الحوثيين، ودفعتهم إلى البحث عن مقاتلين جدد لتعويض خسارتهم، والعشرات، الذين فروا من جبهات القتال"، طبقا للمصادر..

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