ميليشيا الحوثي تستنفر مسلحيها بعد تعزيز الشرعية مواقعها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إستقدمت القوات اليمنية المشتركة تعزيزات عسكرية ضخمة لمحيط مطار الحديدة بدعم ومشاركة من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.



و قالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي إستنفرت مسلحيها بعد أن إستقدمت قوات المقاومة اليمنية تعزيزات الى محيط مطار الحديدة بينما يواصل التحالف قصف تحصيناتهم داخل المطار.

و تكبدت ميليشيات الحوثي التابعة لإيران خسائر فادحة إضافية على جبهة الحديدة غربي اليمن حيث قتل عشرات المسلحين بالإضافة إلى تقهقرهم في المحاور التي يتحصنون فيها لاسيما محور المطار.

و أفادت مصادر ميدانية بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي إثر تصاعد وتيرة الهجمات التي شنتها القوات المشتركة في محيط المطار.

وتركزت المواجهات في محيط وسور مطار الحديدة الدولي مع تكثيف مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن قصفها مواقع وتجمعات المتمردين.

كما إاندلعت معارك عنيفة خلال الساعات الماضية على الخط الجنوبي للمطار باتجاه جولة أو دوار المطاحن وسط غارات مكثفة لمقاتلات ومروحيات التحالف العربي على مواقع وتجمعات المتمردين.

و في مديرية التحتية، سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي في مواجهات عنيفة وغارات للتحالف في منطقة الفازة، حيث أحبطت القوات المشتركة محاولات تسلل لميلشيات الحوثي إلى الخط الساحلي.





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