الشرعية تحاصر مطار الحديدة وميليشيات الحوثي تهرب الى حرمه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

واصل التحالف العربي قصفَ مواقع ِ ميليشيات الحوثي في الجهة الغربية من مطار الحديدة, في حين استمرت قوات الشرعية اليمنية في حصارِها للمتمردين المتحصنين في المطار, الى جانب قتلِها عشرات الميليشيات خلاَل المواجهات الميدانية وغاراتِ التحالف العربي.

كل محاولات ميليشيات الحوثي الميدانية وتعمدها تخريب البنى التحتية بمقذوفات وقنابل حصلت عليها من إيران , لكنها إنتهت الى الفشل في السيطرة على مطار الحديدة غربي اليمن , بعد أن أحكمت قوات المقاومة المشتركة حصارها للمتمردين المتمركزين داخل المطار وقطعت عنهم طرق الإمداد.

الجهتان الغربية والجنوبية وجزء من الجهة الشرقية من مطار الحديدة , باتت تحت سيطرة المقاومة المشتركة المدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي, فيما تشير مصادر عسكرية إلى أن قوات المقاومة صنعت ما يشبه "الكماشة" حول المتمردين.

المقاومة اليمنية واصلت التوجه صوب الطريق بين مطار الحديدة ومينائها , وهو المنفذ البحري الأهم بالنسبة لميليشيات الحوثي في اليمن , بهدف قطع أي فرص لإمدادهم بأي معونات عسكرية , في حين تواصل طائرات التحالف العربي قصف أهداف ميليشيات الحوثي داخل المطار , وقطعت الطريق الواصل إلى الكيلو 16 الذي يغلق الطريق بين الحديدة من جهة وصنعاء وتعز من جهة أخرى.

مصادر عسكرية ميدانية أشارت الى أن ميليشيات الحوثي تتحصن في مبان داخل المطار لاسيما من جهته الشمالية في محاولة أخيرة منها لعرقلة تقدم قوات الشرعية اليمنية , حيث لم يعد أمام هذه الميليشيات إلا المحورُ الشمالي للمطار , غير أن خبراءً عسكريين أكدوا , أن الحصار المطبق عليها من جانب المقاومة وقوات التحالف سيدفعها للإستسلام.

و كانت الساعات الماضية شهدت معارك عنيفة في محيط مطار الحديدة حيث أعلنت ألوية العمالقة , أن قواتها إقتحمت أسوار المطار من الجهة الجنوبية الغربية وسيطرت على أجزاء منه , مؤكدة قتلَها العشرات من ميليشيات الحوثي التابعة لإيران إثر مواجهاتِ وغاراتِ التحالف العربي.

ووفق مراقبين للحرب في اليمن فإن سيطرة المقاومة على مطار الحديدة يعني تحقيقها تقدماً مهماً باتجاه جنوبي المدينة , وهو ما يمهد الطريق إلى ميناء الحديدة الإستراتيجي ومنه إلى قلب المدينة , وحينها تكون ميليشياتُ الحوثي قد خسرت أهم جولات الحرب.

معنا من تعز العميد عبدالباسط البحر المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني في تعز

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