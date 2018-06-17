مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي في معركة مطار الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

أكدت مصادرُ عسكرية وطبية في اليمن، اليوم الأحد، مقتلَ وإصابةِ العشرات من ميليشياتِ الحوثي في مواجهاتٍ مع قواتِ المقاومة اليمنية المشتركة وغاراتٍ لمقاتلاتِ التحالف العربي في مُحيطِ مطار الحديدة وبداخله، خلال الـالأربعِِ والعشرين الساعة الماضية.



و ذكرت مصادر إعلامية أن معارك عنيفة دارت خلال الساعات الماضية في محيط المطار، حيث أعلنت ألويةُُ العمالقة أن قواتها اقتحمت أسوارَ المطار من الجهةِ الجنوبية الغربية، وسيطرت على أجزاءٍ منه، فيما تفرضُ القواتُ المشتركة حصاراً على المتمردين الذين يتحصنون داخل مبنى المطار الذي أضحى بحكمِ المُسيطر عليه.

وتقدمت القوات اليمنية المشتركة وبإسناد ومشاركة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، شرقا باتجاه كيلو 16، في محاولة لتجاوز المطار والتقدم من الجهة الشرقية نحو ميناء الحديدة.

ودكت مقاتلات التحالف العربي تحصينات المتمردين في حرم المطار والمناطق المحيطة به، كما استهدفت الغارات تجمعات المتمردين في منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذي حولته ميليشيات الحوثي إلى ثكنة عسكرية لها.

وشنّت غارات على موقع الدفاع الساحلي بالجبانة بمديرية الحالي، كما دمرت أهداف متحركة للمتمردين في كيلو 16 بضواحي مدينة الحديدة.

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