إنقاذ 25 مهاجراً غير قانوني في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل الليبي من إنقاذ 25 مهاجراً غير قانوني، بينهم 6 نساء و3 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي شمالي مدينة زوارة في أقصى الغرب الليبي.

وبحسب ما قال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، فإن المهاجرين هم من السنغال، وغينيا، ومالي، وساحل العاج، الذي أكد بدوره نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال المعتمدة في قاعدة طرابلس البحرية.

وذكر المكتب الإعلامي أنه تم تسليم هؤلاء المهاجرين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء طريق السكة وسط العاصمة الليبية طرابلس، بعد تقديم ما يلزم من مساعدات طبية وإنسانية.

وقامت دورية تابعة لحرس السواحل في وقت سابق بإنقاذ ثمانية وتسعين مهاجرا غير قانوني شمال أبوكماش.

والمهاجرون كانوا على متن قارب مطاطي توقف بهم على بعد أربعة عشر ميلا شمال أبوكماش، في ظل وجود جنسيات عربية بين المهاجرين.

وتم استلام المهاجرين من القاعدة البحرية أبوستة، وإيواؤهم بفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطريق السكة .

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