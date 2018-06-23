غارة عراقية تستهدف إجتماعاً لداعش بسوريا

أخبار الآن | الأنبار - العراق (وسام يوسف)

نَفذت قيادة العمليات العراقية المشتركة غارات جوية على مواقع داعش في منطقة هجين داخل الأراضي السورية ما أدى الى قتل 45 مسلحاً تابعا للتنظيم بينهم ثمانية قياديين في التنظيم.

و نقل مراسل أخبار الآن عن مركز قيادة العمليات المشتركة في غرب العراق تأكيدها أن الغارات التي نفذتها طائرات F16 العراقية إستهدفت إجتماعاً لقيادات داعش داخل سوريا و ثلاثة أوكار للتنظيم.

و أوضحت قيادة العمليات العراقية المشتركة في غرب العراق لمراسل أخبار الآن أن "طائرات F16 العراقية نفذت ضربات جوية إستهدفت خلالها أجتماع قيادات داعش في 3 أوكار للعصابات الإرهابية وهي منازل يربطها خندق في منطقة هجين داخل الاراضي السورية"، مشيرة الى أن "العملية أسفرت حسب المعلومات الإستخبارية عن تدمير الأهداف بالكامل وقتل نحو 45 إرهابيا".

و أضافت القيادة أن "من بين القتلى المشرف على ملف وزير الحرب - نائب وزير الحرب - عسكري الجزيرة - أحد أمراء الإعلام - ناقل بريد المجرم ابو بكر البغدادي - واحد أعضاء لجنة المفوضة - قائد شرطة داعش - وارهابي آخر يعد من أهم القيادات ايام تنظيم القاعدة"، مشيرة الى أنه "تم تنفيذ العملية بأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي , و بحسب معلومات إستخباراتية دقيقة من خلية الصقور الاستخبارية , و بتنسيق و إشراف قيادة العمليات المشتركة".

و أكدت القيادة أن "هذه العملية تعتبر من العمليات الأخرى التي قصمت ظهر عصابات داعش و وجهت لهم صفعة جديدة بعد أن لاحقهم صقور الجو العراقيون ليدكوا مضاجعهم".

يذكر أن طائرات F16 العراقية نفذت مرات عدة ضربات جوية إستهدف مقرات مهمة تابعة لداعش داخل سوريا حيث أسفرت عن قتل قادة بارزين في التنظيم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.

اقرأ أيضا:

داعش يهاجم إحدى قرى الحويجة فى العراق بقذائف هاون