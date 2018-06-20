الجيش اليمني يقتحم حي الربيصة وعينه على الميناء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

قال قائد عسكري في الجيش اليمني إن قوات الجيش تسعى إلى التقدم باتجاه شارع الميناء للسيطرة على ميناء الحديدة، في ظل معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش مع ميليشيات الحوثي باتجاه شارع الكورنيش، مؤكدا أن تحرير ما تبقى من محافظة الحديدة ما هو إلا مسألة وقت.

بعد السيطرة على مطار الحديدة اقتحم الجيش الوطني اليمني حي الربيصة جنوبي الحديدة، ويعتبر حي الربيصة أول الأحياء الجنوبية للمدينة ويبعد عن المطار قرابة 4.5 كيلومتر.

كما فرضت ميليشياث الحوثي الانقلابية حالة طوارئ، في بعض أحياء مدينة الحديدة، مع انتشار كثيف لمسلحيها وسط الأحياء السكنية، إضافة إلى إغلاقهم بالقوة كاميرات المراقبة الموجودة في بعض الفنادق والمؤسسات العامة والخاصة بالمدينة، محذرين السكان من الإبلاغ أو رصد أو تصوير تحركاتهم، حيث يعملون على توزيع قناصيهم على أسطح المباني المرتفعة وذلك بعد فرارهم من المطار عقب هزيمتهم وتحريره على أيدي قوات الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي، وفق ما أفاد سكان محليون.

قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي، العميد الركن عبد السلام الشحي، أعلن أن خسائر الحوثيين من القتلى تقدر بالمئات منذ انطلاق المعارك، مشيرا إلى سقوط أكثر من 250 قتيلا في صفوف الميليشيات الانقلابية و87 أسيرا في الحديدة يوم تحرير المطار، كما أكد الشحي على أهمية تحرير المطار وهو ما يعد جزءا من خطة متكاملة لتحرير كامل المدينة.

بدوره قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد، تركي المالكي، إن العمل مستمر مع الحكومة اليمنية لإعادة الاستقرار إلى الحديدة، لافتا إلى أن التحالف يعمل على كل المحاور للضغط على الميليشيات والقبول بالحل السياسي كما قدم تطمينات للمجتمع الدولي بالحفاظ على حياة المدنيين مضيفا أن لدى التحالف خططاً إنسانية وتنموية لما بعد تحرير الحديدة.

وبعد تحرير مطار الحديدة يبدو أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة تتجه نحو تحرير ميناء المدينة ، الهدف الرئيسي للعمليات العسكرية والإنسانية، الأمر الذي سيفتح الطريق أمام هدف استراتيجي أكبر، وهو تخليص كامل اليمن من الميليشيات الإيرانية.

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