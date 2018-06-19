سيطرة كاملة على مطار الحديدة وفرار الحوثيين الى خارج المدينة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (سعد النعواشي)

أحكمت المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد ومشاركة التحالف العربي سيطرتها على مطار الحديدة إثر عملية عسكرية استهدفت تحصينات ودفاعات ميليشيات الحوثي، وسط فرار عدد كبير من مسلحي الحوثي، ومصرع عشرات آخرين، بمشاركة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

كالمستجير من الرمضاء بالنار .. هذا هو حال الحوثيين الآن بعد استهداف مواقعهم وتحصيناتهم من قبل قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد إماراتي بقيادة التحالف العربي ، بعد أن عاثوا خرابا ودماراً في مدينة الحديدة ، ومع استمرارهم بالقيام بأعمال تخريبية كقطع المياه عن المدينة واستخدام المدنيين كدروع بشرية ، وقصفهم المدفعي للأحياء السكنية .. لكن كلمة الحق لابد من أن تنتصر لامحالة بقيادة التحالف العربي بعد نجاحه في السيطرة الكاملة على مطار الحديدة وكافة مبانيه ، وقرية المنظر التي تقع غرب المطار حيث كان يختبئ الحوثيون ..

تحرير المطار هدف إنساني قبل أن يكون عسكريا لقوات التحالف فهو من المفترض أن يستقبل المواد الإغاثية والطبية والأولية لملايين اليمنيين شمال البلاد ، لكن الميليشيات الحوثية سخرت الميناء لتلقي الأسلحة والاستيلاء على المواد الإغاثية، إضافة لنهب إيراداته لتمويل إرهابها ، وتعمل فرق هندسية تابعة للتحالف العربي والمقاومة المشتركة على تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون بشكل عشوائي في محاولات منها لتأخير تقدم القوات.

دعوات للمجتمع الدولي من قبل التحالف العربي للضغط على الحوثيين وإيقاف اعتدائهم على اليمنيين ، في الوقت الذي يقوم فيه الحوثيون بقصف المطار بقذائف الدبابات والمدافع بعد السيطرة عليه من قبل القوات الحكومية ، وذكرت مصادر عسكرية أن الحوثيين محاصرون داخل مباني المطار مترامي الأطراف، وتعمل القوات المشتركة على دحرهم بالتزامن مع عملية إزالة الألغام والعبوات الناسفة.

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