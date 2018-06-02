السعودية: أمر ملكي بانشاء وزارة للثقافة وفصلها عن الإعلام

أخبار الآن| الرياض - السعودية - (واس)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بإنشاء وزارة بمسمى وزارة الثقافة وفصلها عن وزارة الإعلام.

وأصدر العاهل السعودي أوامر بتعيين كل من ناصر الداوود نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير، و بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزيرا للثقافة، وإعفاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه وتعيين أحمد بن سليمان بن عبد العزيز محله.

كما أمر الملك سلمان بإنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

إلى ذلك، أصدر الملك سلمان أوامر بإنشاء عدد من المحميات، على أن تحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .

كما تم تعيين المهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتاز، وتعيين المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي مساعداً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

إلى ذلك، صدر أمر ملكي، بتعيين المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة ، وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبد الله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير ، وتعيين الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير .

كما عين الدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير .

وعين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير .

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