الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية لاسترجاع الموانئ النفطية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استهل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر معركة استرجاع الموانئ النفطية من فصيل مسلح يقوده إبراهيم الجضران كان قد سيطر عليها الخميس، بعملية عسكرية جوية.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية في المنطقة الوسطى الأحد "انطلاق عملية جوية كبرى تهدف إلى استعادة منطقة الهلال النفطي من قوات الجضران والمتحالفين معها من سرايا الدفاع عن بنغازي والمعارضة التشادية".

وأكدت أن "مقاتلات القوات الجوية باشرت شنّ غارات على مواقع وتجمّعات العدو الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت". وحذرت المواطنين من الاقتراب من المليشيات المستهدفة وتجمعاتهم ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة، وذلك حفاظا على سلامتهم.

يذكر أن الجيش الليبي نجح في سيبتمبر 2016، في انتزاع الموانئ النفطية من سيطرة إبراهيم الجضران الذي تسبب في إيقاف ضخ النفط لأكثر من سنتين. إلا أن مليشيات يقودها الجضران -الآمرالسابق لحرس المنشآت النفطية - تمكّنت الخميس من السيطرة على أكبر حقلين في منطقة الهلال النفطي.

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