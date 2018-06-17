إعتقال مسلحين تابعين لداعش بقرية الشيخ محمد في الموصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الداخلية العراقية تفكيك خلية إرهابية شاركت بالقتال مع داعش ضد القوات الأمنية في الموصل شمالي العراقي.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية اللواء سعد معن إن مفارز شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية وأوامرَ قضائية ْ، ألقت القبض على خليةٍ إرهابية شاركت بمعارك تل كيف في الموصل ومكحول وبيجي ضد القوات الأمنية.

و أضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن "أنه تم القبض على أفراد الخلية الإرهابية في قرية الشيخ محمد المحاذية لنهر دجلة شمال غربي مدينة الموصل.

و كان مركز الاعلام الأمني أعلن في وقت سابق تفكيك خلية إرهابية مكونة من 11 مسلحاً في الموصل.

و قال المركز في بيان إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 و إستناداً الى معلومات دقيقة و متابعة مستمرة تمكنت من إختراق و تفكيك خلية إرهابية في مدينة الموصل مكونة من 11 مسلحاً ينتمون لتنظيم داعش , مضيفاً

أن "هذه الخلية مسؤولة عن تقديم الدعم المعلوماتي والمادي للعصابات الإجرامية"، و مشيراً الى أن "عناصرها من العاملين في ما يسمى مراكز و دواوين داعش قبل التحرير و مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤/١ إرهاب".

اقرأ أيضا:

قتل عناصر من داعش في قصف قرب سامراء العراقية