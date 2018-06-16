ماذا قالت أنجلينا جولي بعد إطلاعها على دمار الموصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

إطلعت المبعوثة الخاصة لمفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة نجمة الهوليود الأمريكية أنجلينا جولي إطلعت على الدمار الذي حل بالجانب الأيمن من مدينة وكيف أدى الى إنهيارها من جراء المواجهات المسلحة خلال العمليات العسكرية لتحريرها من إحتلال داعش.

و قالت أنجلينا جولي "هذا أسوأ دمار رأيته في كل سنوات عملي مع المفوضية , الناس هنا فقدوا كل شيء , السكان يحاولون إعادة البناء بأيديهم , لكن الجثث مازالت منتشرة وبالامكان الشعور برائحتها , بعض العائلات لديها ضحايا بين الجثث لكنها لم تتمكن من إستخراجهم , شعور الأمل بين الناس هنا مازال موجوداً لأن هذا العيد هو الأول بعد تحررهم برغم أنهم لا يمتلكون شيئاً."

وجاءت زيارة أنجلينا جولي بعد أقل من عام على تحرير مدينة الموصل تموز / يوليو عام 2017 الماضي حيث تـُعد هذه الزيارة الخامسة إلى العراق مع بعثة الأمم المتحدة منذ عام 2001.

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