مبعوثة مفوضية اللاجئين إطلعت على دمار الموصل القديمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

زارت المبعوثة ُ الخاصة لمفوضيةِ شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنجلينا جولي الجانبَ الأيمن من مدينة الموصل, واطلعت على الدمار الذي لحقَ بالمدينة من جراءِ المواجهات المسلحة خلالَ العملياتِ العسكريةِ لتحريرِها من احتلال داعش.

وتأتي زيارة ُ جولي بعدَ أقل من عام ٍ على تحرير المدينة سنة 2017، إذ تـُعد هذه الزيارة الخامسة َ إلى العراق مع بعثة الأمم المتحدة منذ سنة 2001.



و وصلت نجمة هوليود الأمريكية إلى الموصل في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك حيث وقفت على الوضع الكارثي للمدينة المدمرة.



و سارت أنجلينا جولي بين المباني المدمرة والحطام في المدينة وتحدثت إلى الأسر النازحة لتقييم إحتياجات السكان العائدين.



و قالت جولي وهي تتحدث أمام أنقاض مسجد النوري الكبير "هذا أسوأ دمار رأيته في كل سنوات عملي مع المفوضية".



و وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فإن انجلينا جولي تزور العراق للمرة الخامسة كما تعدّ هذه المهمة الميدانية الـ 61 لها مع وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ العام 2001.





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