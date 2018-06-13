انطلاق عملية "النصر الذهبي" باليمن وتحرير أولى مناطق الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بعد وقت قصير من انطلاق عملية تحرير المدينة ومينائها الرئيسي في عملية عسكرية واسعة تحت اسم النصر الذهبي، سيطرت القوات المشتركة اليمنية، الأربعاء، على ضاحية النخيلة جنوب مدينة الحديدة غرب البلاد.

مصادر ميدانية من جبهة الساحل الغربي، كشفت ان القوات المشتركة تتقدم في ظل مقاومة ضعيفة للميليشيات الحوثية.

وأكدت المصادر أن بوارج وطيران التحالف صعدت من غاراتها وقصفها العنيف على مختلف مواقع وتجمعات وتعزيزات الانقلابيين في مدينة الحديدة ومحيطها، مشيرة إلى أن "البوارج البحرية التابعة للتحالف تدك مواقع وثكنات الحوثيين في منصة العروض وما خلفها شرق مدينة الحديدة".

وقال شهود عيان إن عوائل مشرفي الحوثي في الحديدة تهرب من المدينة باتجاه صنعاء بعد تقدم القوات المشتركة باتجاه الحديدة واقتراب تحريرها.

وكانت قوات الجيش اليمني والمقاومة قد أطلقت رسمياً فجر الأربعاء، معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، بعد رفض ميليشيات الحوثي القبول بالحلول السلمية.

وأوضحت الحكومة اليمنية، في بيان، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية، أنها "استنفدت كافة الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة".

كما أكدت أن "تحرير الميناء يمثل بداية السقوط للحوثيين وسيؤمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وسيقطع أيادي إيران التي طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التي تسفك بها دماء اليمنيين الزكية".

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وجددت الحكومة اليمنية، في بيانها، التأكيد بأنها ستقوم، بدعم من التحالف، بواجبها الوطني تجاه أبناء الحديدة بعد التحرير الكامل للميناء، وستعمل على التخفيف من معاناتهم والعمل على إعادة الحياة الطبيعية لكافة مديريات المحافظة بعد تطهيرها من الانقلابيين.

ووعدت الشعب اليمني بأنها ستزف إليه "النصر بتحرير الحديدة عما قريب".

وكان الجيش اليمني قد دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، خلال الساعات الماضية، إلى مشارف الحديدة ورفع جاهزيته القتالية وانتشاره على خطوط المواجهة لبدء معركة الحسم لتحرير المدينة.

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