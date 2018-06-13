الشيخ محمد بن زايد: التحالف العربي أكثر قوة وتقدما في اليمن

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارات في قصر الشاطئ بأبوظبي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس هادي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى وبتضحيات جنوده البواسل في ميادين العز والشرف أكثر قوة وتقدما وإنجازا في اليمن لبسط الاستقرار وحفظ الأمن وتحرير الأرض من أجل أن يبدأ اليمن الشقيق مرحلة جديدة من السلام والبناء والتنمية بتكاتف أبنائه المخلصين.

من جانبه أشاد الرئيس اليمني بدور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساهمات دولة الإمارات الكبيرة في مساندة بلاده، مثمنا جهود الدولة ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني.



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