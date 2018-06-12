قرقاش: تحرير الحديدة سيجلب الحوثيين إلى طاولة المفاوضات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن تحرير مدينة الحديدة ومينائها، سيجلب الحوثيين إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف قرقاش ، أن استمرار وجود الحوثيين يطيل أمد الحرب اليمنية، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الجماعة الإنقلابين لإخلاء الحديدة، وترك الميناء سليمًا.

كما شدد على عدم إمكانية احتجاز الحديدة رهينة للحوثيين من أجل تمويل حربهم.

​ولفت قرقاش إلى أن الإمارات والتحالف العربي ملتزمون بمواصلة تسريع تدفق المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين

وأكد على أن الإمارات والتحالف العربي سيواصلان الإسراع بتدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع اليمنيين. سيستمر التزامنا القديم ودعمنا لليمن

أضاف قرقاش، في سلسلة تغريدات له باللغة الإنجليزية على “تويتر” أن “الاحتلال الحوثي الحالي وغير القانوني للحديدة يطيل أمد الحرب اليمنية”، مطالبًا “المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإخلاء الحديدة وترك الميناء سليمًا”.

اقرأ أيضا:

انتعاش الأسواق غرب اليمن بعد طرد الحوثيين

الرئيس اليمني وعبدالله بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية