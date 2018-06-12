انتعاش الأسواق غرب اليمن بعد طرد الحوثيين

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

شهدت الأسواق في مدينة المخا غرب اليمن انتعاشاً في حركة البيع والشراء في الفترة الأخيرة، جرّاء طرد ميليشيات الحوثي وتحريرها من قبضتهم ، وساهم استقرار الوضع الأمني وعودة تشغيل محطة الكهرباء من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، في إعادة الحياة إلى سابق عهدها.

بعد عام ونصف من استعادة السيطرة على مدينة المخا بمحافظة تعز غرب اليمن من قبضة الحوثيين، بدت الأسواق في الدينة منتشعةً اقتصادياً وتجارياً ، الأمر الذي تفتقده المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين.

ويشار إلى أن المدينة تستقبل الآلاف من الأسر النازحة من مناطق الحرب في محافظة تعز، وبعض مديريات محافظة الحديدة.

اليمنيون في حالة ترقب لتحرير مدينة الحديدة ومينائها على الساحل الغربي، لما تشكل هذه العملية من خطوة مفصلية بشكل يسهم في مرور المساعدات الإنسانية إلى الملايين في محافظات عدة ، إضافة إلى العودة إلى مسار الحل السياسي عبر دفع الحوثيين إلى طاولة المفاوضات بعد خسارة منفذهم البحري الوحيد.

الانتصارات التي حققتها المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، على جبهة الساحل الغربي غير مقتصرة على الجانب العسكري، فهي حملت إنجازات إنسانية لامست الشعب اليمني في المناطق المحررة ، بانتظار الحسم النهائي المتمثل بدحر ميليشيات إيران من مدينة الحديدة.

لقاء جمع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في مكة المكرمة، بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ، حمل المعنى الإنساني والشعور بالشعب اليمني من جانب دولة الإمارات والتأكيد على عزمها في محاربة وطرد الحوثيين من اليمن بشكل نهائي ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لعودة الاستقرار الأمني وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

معركة الساحل الغربي يعلّق عليها الشعب اليمني آمالهم بتتويجها أخيراً لتحرير الحديدة، التي باتت المقاومة اليمنية على مشارفها، ولتحرير الحديدة أهداف عدة تتنوع بين العسكرية والإنسانية والسياسية لتشكل مجتمعة نقلة إيجابية في مسار الأزمة، التي اندلعت عقب سقوط اليمن بقبضة ميليشيات الحوثي ، قبل أن يقف التحالف العربي بقيادة السعودية سدا منيعا بوجه هذا المشروع، ليستعيد بمشاركة القوات الشرعية أكثر من 80 بالمئة من مساحة البلاد.

معنا من القاهرة نبيل عبد الحفيظ ماجد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية

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